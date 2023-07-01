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Воспитанники ФК "Тюмень" встретятся в Барнауле с местным "Алтаем"

Спорт, 17:43 28 июля 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первые матчи второго круга Сибирской ЮФЛ воспитанники ФК "Тюмень" 2008 года рождения проведут в Барнауле, где сыграют с местным "Алтаем" 30 июля.

В матче первого круга, который состоялся в начале июля в Тюмени, победа была на стороне хозяев – 6:2. Сейчас "Тюмень" находится на пятом месте, а "Алтай" на восьмом.

Затем в Барнауле сыграют футболисты 2007 года рождения. В первом круге тюменцы взяли верх над "Алтаем" – 3:1. В прошлом сезоне тюменцы оба раза одолели этого соперника – 5:2 и 5:1.

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# ФК Тюмень , футбол

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