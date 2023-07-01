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Обследование на маммографе прошли 9 тысяч жительниц Голышмановского округа

Общество, 08:59 30 июля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 9 тысяч жительниц Голышмановского городского округа прошли маммографию с января по июнь 2023 года. Из них 7 тысяч пациентов посетили кабинет маммографии областной больницы №11 в поселке Голышманово, еще 2 тысячи обследовались в передвижном маммографическом комплексе, сообщает областной департамент здравоохранения.

Результаты исследований позволили выявить несколько случаев подозрительных изменений и сохранить время для дальнейшего обследования и, если нужно, лечения этих пациенток.

По словам главного врача областной больницы №11 Алексея Белова, маммография остается эффективным методом диагностики и играет ключевую роль в выявлении злокачественных опухолей груди на ранних стадиях.

Маммографическое исследование проводят профессиональные врачи и медицинский персонал с использованием современных цифровых технологий. Благодаря этому обеспечена высокая точность, надежность и безопасность процедуры.

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