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Оборот оптовой торговли в Тюменской области превысил 466 млрд рублей за пять месяцев

Экономика, 16:41 30 июля 2023

t-l.ru

466 млрд 704 млн рублей составил оборот оптовой торговли в Тюменской области с января по май 2023 года. Это на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет "Вслух.ру".

В Уральском федеральном округе Тюменская область по этому показателю лидирует. На втором месте Челябинская область, где оборот увеличился 37%. В ХМАО-Югре динамика составила 13,7%, в Свердловской области - 1,1%.

В федеральном рейтинге Тюменская область занимает шестое место. Лидируют Северная Осетия, Архангельская область с учетом Ненецкого автономного округа, Астраханская, Липецкая и Амурская области.

За пять месяцев в России оборот оптовой торговли составил 50 трлн 108 млрд рублей, в УрФО — 4 трлн 142 млрд 698 млн рублей.

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