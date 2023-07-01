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Отличившиеся в СВО жители Тюменской области бесплатно получат земельные участки

Политика, 14:56 31 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военнослужащим из Тюменской области, участвующим в СВО, предоставят бесплатные земельные участки в собственность. Соответствующие поправки в закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" одобрили депутаты Тюменской облдумы на внеочередном заседании 31 июля.

Согласно документу, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, будут предоставляться в собственность бесплатно лицам, указанным в распоряжении президента РФ.

Это – военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ. Также тем, кто проходил службу в войсках национальной гвардии РФ, имеют специальные звания полиции, удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, либо являются ветеранами боевых действий. Это касается и членов семей указанных военнослужащих и лиц, погибших вследствие ранений, полученных в ходе участия в специальной военной операции.

Документ внесен в региональный парламент правительством области по инициативе губернатора Александра Моора.

Любовь Голышева

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# земельные участки , СВО

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