Тюменцы могут бесплатно отправить посылки бойцам в зону СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО могут жители Тюмени во всех отделениях Почты России. При этом вес одного отправления не должен превышать 10 кг.

Число посылок не ограничено. Почтовый адрес: Москва-400, индекс — 103400, полевая почта – ХХХХХ (номер войсковой части, в которой проходит службу получатель. Его можно уточнить у оперативного дежурного военного комиссариата муниципалитета).