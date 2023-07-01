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Тюменцы могут бесплатно отправить посылки бойцам в зону СВО

Общество, 13:14 31 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Бесплатно отправить посылки военнослужащим в зону СВО могут жители Тюмени во всех отделениях Почты России. При этом вес одного отправления не должен превышать 10 кг.

Число посылок не ограничено. Почтовый адрес: Москва-400, индекс — 103400, полевая почта – ХХХХХ (номер войсковой части, в которой проходит службу получатель. Его можно уточнить у оперативного дежурного военного комиссариата муниципалитета).

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# посылки , Почта России , СВО

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