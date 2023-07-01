35 тысяч человек побывали на юбилейном концерте Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

35 тыс. человек, среди которых немалое количество жителей Тюменской области, посетили юбилейный концерт Леонида Агутина в Москве, в котором принял участие Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Концерт прошел 29 июля на стадионе ВТБ Арена.

"Леонид Агутин и его группа Esperanto создают на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой, к каждому выступлению готовят новые аранжировки. Так что двух одинаковых концертов быть не может. Артист признался, концерт стал для него особенным моментом в музыкальной карьере и жизни", – написал Андрей Пантелеев.

Это второй совместное выступление ТФО и Леонида Агутина. Впервые они вышли на одну сцену 15 июля 2023 года на фестивале "Лето в Тобольском Кремле". Сотрудничество певца и тюменского оркестра продолжится записью общего альбома.

"Что касается Юрия Медяника, он впервые выступил в статусе официального худрука и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра в прошлом году на фестивале "Земля больших людей". Дебют был прекрасно встречен публикой. Под его руководством коллектив стал еще более известным и желанным не только на площадках нашего региона. ТФО выступал на самых престижных сценах России – в Зарядье и Мариинке, посетил ряд северных городов. Концерты оркестра – важная составляющая культурной жизни Тюменской области и страны в целом. Филармонический оркестр раскрыл себя как потрясающая команда профессионалов, умеющих сочетать с классикой джаз и поп-музыку", – добавил заместитель главы региона.

Юрия Медяника он назвал уникальным явлением на российской музыкальной сцене. Это и виртуозный исполнитель-мультиинструменталист, в совершенстве владеющий игрой на баяне, скрипке и бандонеоне, талантливый дирижер, выступающий с известными оркестрами России и мира, написал Андрей Пантелеев.

Концерты и фестивали классической музыки, а также совместные выступления с известными исполнителями притягивают ценителей со всей страны, создают Тюменской области имидж прогрессивного, культурного региона.