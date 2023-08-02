  • 2 августа 20232.08.2023среда
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Особо опасный рецидивист требовал перевода в тюменскую колонию

Происшествия, 12:16 02 августа 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Компенсацию в размере 80 тыс. рублей и перевода в исправительное учреждение, расположенное поблизости к Тюменской области потребовал осужденный особо опасный рецидивист, житель с. Исетское.

Исетский районный суд рассмотрел административное дело. Истец указал, что для отбывания наказания он был направлен в колонию особого режима в Кировскую область.

Осужденный ссылался на значительное удаление учреждения от места жительства родственников, которые по этой причине не могут к нему приехать, однако ФСИН России его ходатайство не удовлетворил.

Суд нашел данные действия законными, так как перевод лиц, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений возможен только при наличии исключительных обстоятельств и в удовлетворении исковых требований отказал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 02.08.2023Особо опасный рецидивист требовал перевода в тюменскую колонию
11:32 02.08.2023Тоболяки вынесли товар из магазина под одеждой
17:02 01.08.2023Более 11 тыс. рублей украла тюменка из банкомата в торгово-развлекательном центре
16:07 01.08.2023Тюменец украл дорожный знак с ул. Харьковской и сдал его в металлолом 