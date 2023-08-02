Особо опасный рецидивист требовал перевода в тюменскую колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Компенсацию в размере 80 тыс. рублей и перевода в исправительное учреждение, расположенное поблизости к Тюменской области потребовал осужденный особо опасный рецидивист, житель с. Исетское.

Исетский районный суд рассмотрел административное дело. Истец указал, что для отбывания наказания он был направлен в колонию особого режима в Кировскую область.

Осужденный ссылался на значительное удаление учреждения от места жительства родственников, которые по этой причине не могут к нему приехать, однако ФСИН России его ходатайство не удовлетворил.

Суд нашел данные действия законными, так как перевод лиц, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений возможен только при наличии исключительных обстоятельств и в удовлетворении исковых требований отказал.