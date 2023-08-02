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Тюменский студент выступит в финале фестиваля русской классической музыки в Сербии

Общество, 12:05 02 августа 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Студент колледжа искусств ТГИК Тимофей Ткаченко станет участником финала фестиваля русской классической музыки Kustendorf Classic 2023, который состоится в Сербии с 1 по 4 сентября. Событие ежегодно проводят в этнодеревне Дрвенград в национальном парке "Мокра Гора". Оно объединяет артистов из России, Сербии и Белоруссии, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Из России на конкурс съедутся музыканты из ХМАО-Югры, ЯНАО, Омской и Оренбургской областей, Томска, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они посоревнуются в номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". Возраст участников от 18 до 25 лет.

Помимо конкурса в программу входят концерты симфонического оркестра и мэтров классической музыки. Фестиваль русской классической музыки проводится в партнерстве с Эмиром Кустурицей.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

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# культура , ТГИК

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