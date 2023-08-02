Чемпионат Тюмени по автомногоборью впервые пройдет на набережной

| Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень" во ВКонтакте

Пятый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "Автомногоборье" впервые пройдет на набережной р. Туры 12 августа. Развернется событие на парковке перед "Конторой пароходства".

"До этого в этой локации были только автомобильные выставки. Задача, которую я преследую, заключается в том, чтобы показать людям, что такие дисциплины как авто- и мотоспринт существуют, они доступны и нужны для обычных автолюбителей", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор чемпионата, основатель школы контраварийного и экстремального вождения Ext_driver72 Михаил Помыткин.

Протяженность трассы будет около 350 м, но спортсмены проедут два круга. Заезды состоятся в шести классах: "Стандарт", "Тюнинг", "Спорт", "Абсолют", "Автоледи" и "Мото". Официальное открытие стартует в 12 часов. До этого времени пройдут тренировочные заезды, на них зрители тоже могут присутствовать.

Помимо этого на набережной расположится боксерский ринг, клетка для бойцов смешанных единоборств. Состоятся турнир для шахматистов и бои по самбо.

"В общем, все, что связано с физической культурой, весь эпицентр в День физкультурника будет здесь. Локация получается интересная, насыщенная. Человек, который придет посмотреть на чемпионат, в любом случае найдет свою нишу", - добавил организатор.

Регистрация на чемпионат стартует 6 августа в группе Ext_driver72. Возрастное ограничение: 12+.

Виктория Макарова