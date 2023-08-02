В Ишиме лжериелтор обманул студентку на четыре тысячи рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре тысячи рублей украл у студентки мошенник, который представился риелтором. С таким заявление в отдел отдел МВД России "Ишимский" обратилась девушка 2002 года рождения, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшая рассказала, что нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на одном из сайтов и позвонила по указанному номеру. Ей ответил неизвестный, который представился риэлтором. Мужчина сказал потерпевшей, что данная квартира уже сдана, но он может показать другие варианты. Прежде чем выехать на указанный адрес, студентке нужно было отправить предоплату за услуги риелтора. Гражданка согласилась и перечислила 4 тыс. рублей. После проведенной банковской операции злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному случаю возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции призывают граждан никогда не переводить деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет. Прежде чем переводить деньги, необходимо убедиться, что данная квартира действительно сдается, оформить сделку документально при личной встрече с риелтором и только после этого оплачивать услугу.