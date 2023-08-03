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Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации

Происшествия, 17:15 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей Apple за неудаление запрещенной информации, это первый подобный штраф для американской компании в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Apple Distribution International LTD виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как выяснилось на заседании, протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации) за два подкаста, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в РФ", в приложении Apple Podcasts.

Наказание назначено ниже низшего предела - статья предполагает для юрлиц штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Apple Distribution International LTD - зарегистрированная в Ирландии "дочка" Apple, занимающаяся распространением в России продукции и сервисов компании.

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