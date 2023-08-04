552 правопреемника получили пенсионные накопления в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

552 правопреемника первой и второй очередей получили пенсионные накопления в Тюменской области в 2023 году. Отделение СФР по Тюменской области выплатило родственникам умерших граждан более 26 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Если близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на формирование накопительной пенсии, то семья может получить пенсионные накопления умершего родственника.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ОСФР по Тюменской области. Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке.

По итогам рассмотрения заявления правопреемника на седьмой месяц со дня смерти гражданина выносится решение о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на дату смерти застрахованного лица.

Если пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то подавать заявление необходимо в соответствующий НПФ.

Более подробно о выплатах можно узнать по ссылке.