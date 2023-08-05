  • 5 августа 20235.08.2023суббота
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

В тюменском аэропорту Рощино задержаны 18 рейсов из-за тумана

Общество, 10:09 05 августа 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

10 рейсов на прилет и 8 рейсов на вылет из Тюмени задерживают в аэропорту Рощино из-за тумана.

Как сообщили в пресс-служба аэропорта, задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Рощино , туман

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 05.08.2023Ферма по разведению соболя может появиться в Уватском районе
15:47 05.08.2023Более 70 км теплосетей проверят коммунальщики Уватского района
14:09 05.08.2023В Тобольске на месяц раньше срока восстановят горячее водоснабжение
13:46 05.08.2023В Тюменской области работают более 5 тысяч камер видеонаблюдения