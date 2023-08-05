В тюменском аэропорту Рощино задержаны 18 рейсов из-за тумана

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

10 рейсов на прилет и 8 рейсов на вылет из Тюмени задерживают в аэропорту Рощино из-за тумана.

Как сообщили в пресс-служба аэропорта, задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.