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Четыре дрона передали тюменцы военнослужащим СВО

Общество, 11:31 07 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Военные занятия провели сотрудники регионального центра "Аванпост" и филиала Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" для военнослужащих СВО в на линии боевого соприкосновения в районе Кременной Северодонецкого района Луганской области. В числе инструкторов – мастер спорта по практической стрельбе, специалист-проектировщик БПЛА, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В добровольческом подразделении тюменские специалисты обменялись опытом с военнослужащими по методикам обучения бойцов, использованию полевой учебно-материальной базы и сами прошли дополнительную подготовку по работе на минометах, тактике и способах применения противотанковых средств.

Бойцам инженерного полка тюменцы показали, как с помощью беспилотников наводить и корректировать огонь артиллерии, сопровождать колонны, проводить разведку местности. По завершению обучения передали четыре дрона.

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Добавим, инструкторский отдел в центре "Аванпост" создан для подготовки добровольцев и мобилизованных в 2022 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

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# дроны , СВО , центр Аванпост

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