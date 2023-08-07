За пьяную езду и ДТП житель Тюменской области лишился автомобиля

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За повторную пьяную езду и ДТП лишенный водительских прав житель Ялуторовского района остался без автомобиля. Суд конфисковал его "Жигули", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В 2021 году водитель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. На него был наложен штраф, суд также временно лишил его прав.

Но в мае 2023 года мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде и совершил аварию, после чего был доставлен в отдел полиции. В суде он полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему 300 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года, а также конфисковал его автомобиль в собственность государства.