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Тракторы на автопилоте представят в областной "День поля" в Голышмановском округе

Экономика, 10:46 08 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тракторы на автопилоте представят в областной "День поля - 2023" в с. Усть-Ламенка Голышмановского городского округа 10 августа. Новинка – система автоуправления – обеспечивает устойчивую работу техники в радиусе до 5 км от базовой станции RTK. При этом, точность траектории движения – в пределах 2,5 см, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Также система самостоятельно осуществляет автоматические развороты. Гости мероприятия смогут увидеть в работе такой трактор Ростсельмаш 2400 с установленным электрорулем в динамике.

Кроме того, на событии производители, дилеры научных институтов представят и другие новинки. В частности, технологические решения и удобрения, средства защиты и многое другое на 50 экспозициях.

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# АПК , Голышмановский городской округ , День поля

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