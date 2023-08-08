В Тюменской области разработали образцы заявлений в суд от собственников к УК

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образцы исковых заявлений от собственников к управляющим компаниям разработали в Государственной жилищной инспекции Тюменской области. В числе типовых форм – возмещение ущерба от затопления, компенсация морального вреда, перерасчет платы за коммунальные услуги.

Взаимоотношения между собственником и управляющей организацией не всегда просты и могут нуждаться в урегулировании через переговоры или даже в судебном порядке. Образцы исковых заявлений помогут защитить собственникам их права, отметили в ведомстве.

К примеру, в результате ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества дома причинен ущерб личному имуществу собственника. При этом УК свою вину не признает, но сам факт, причины, а также лицо, виновное в причинении ущерба, нужно будет установить в суде. На этом этапе нужно воспользоваться типовой формой заявления.