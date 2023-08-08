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Тюменские производители презентовали свою продукцию в Турции

Экономика, 11:19 08 августа 2023

пресс-служба ТПП ТО | Фото: пресс-служба ТПП ТО

Потребность в импорте и экспорте товаров, построение логистических маршрутов и другие вопросы сотрудничества обсудят предприниматели Тюменской области с турецкими коллегами в ходе бизнес-миссии в Стамбул.

В Турции они находятся до 10 августа. Тюменские компании уже презентовали свою продукцию, рассказали о возможностях производства, сообщает пресс-служба ТПП Тюменской области.

В ближайшие дни тюменских предпринимателей ждет серия индивидуальных В2В переговоров. Также запланировано посещение Стамбульской торговой палаты - одной из крупнейших в мире.

Поездка организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства совместно с Торгово-Промышленной палатой Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# бизнес , предприниматели , Торгово-промышленная палата Тюменской области

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