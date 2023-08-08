В Тюменской области за три года прирост строительства жилья составил 51 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 % составила доля прироста строительства жилья в Тюменской области за последние три года. Если в январе 2021 года в регионе возводилось 2 млн кв. м, то по данным на 1 июля 2023 года – 3,1 млн кв. м. При этом соотношение запусков и вводов за тот же период составляет 81 %, сообщает ДОМ. РФ.

Эксперты корпорации развития отмечают, что Тюменская область входит в десятку субъектов - традиционных лидеров по строительству. Однако, за три года в трех регионах из десяти наметилось снижение темпов и объемов. В Санкт-Петербурге – падение на 26 %, Башкортостане – 24 %, Московской области – 15 %.

С одной стороны, это объясняется тем, что в ряде крупнейших агломераций спрос на новостройки постепенно насыщается. Это в первую очередь касается городов Московского региона и Санкт-Петербурга. С другой, - увеличивается активность региональных девелоперов. За последние 2,5 года объем строительства в регионах, не входящих в десятку лидеров, увеличился на 20 % или 10 млн кв. м. В результате их доля в общем портфеле строящегося жилья выросла с 36 до 41%.

Как пояснил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, девелоперы получили возможность запускать проекты там, где формируются новые точки экономического роста. Это, в первую очередь, связано с переходом отрасли на проектное финансирование: механизм эскроу активно используется застройщиками независимо от размера городов. Поддержали рынок и льготные ипотечные программы, повысившие доступность жилья на всей территории России.