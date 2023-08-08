Житель Ишима убил знакомого отверткой

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве своего знакомого подозревают жителя Ишима, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, мужчина заколол 60-летнего местного жителя отверткой.

Вечером 6 августа пьяный 49-летний обвиняемый поссорился со своим знакомым в его квартире по ул. Красная Заря. Он вытащил из кармана отвертку и нанес ей не менее трех ударов в грудь хозяину квартиры. Потерпевший скончался на месте.

Ишимец задержан, ему предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.