Тюменцы могут улететь в Дубай с 1 сентября
Общество, 17:00 08 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Рейсы из Тюмени в Дубай начнет выполнять авиакомпания Utair с 1 сентября. С начала будет осуществляться один полет в неделю по пятницам. Со 2 октября добавят рейс по понедельникам, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Тарифы - 49 тыс. р. в обе стороны на человека (без багажа). Стоимость тура на 7 ночей на двоих взрослых от 142,6 тыс. рублей в отель 4* (завтраки).
Добавим, авиакомпания также будет выполнять рейсы в Дубай из Сургута. Старт программы - 30 сентября.