Тюменцы могут улететь в Дубай с 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейсы из Тюмени в Дубай начнет выполнять авиакомпания Utair с 1 сентября. С начала будет осуществляться один полет в неделю по пятницам. Со 2 октября добавят рейс по понедельникам, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Тарифы - 49 тыс. р. в обе стороны на человека (без багажа). Стоимость тура на 7 ночей на двоих взрослых от 142,6 тыс. рублей в отель 4* (завтраки).

Добавим, авиакомпания также будет выполнять рейсы в Дубай из Сургута. Старт программы - 30 сентября.