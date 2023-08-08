Более 10 команд одновременно проводят исследования на карбоновом полигоне в Тюмени

| Фото: ЗапСибНОЦ | Фото: ЗапСибНОЦ

Свыше 10 исследовательских команд одновременно работают на карбоновом полигоне на биостанции ТюмГУ в Тюмени. Это растениеводы, биогеохимики, почвоведы, почвенные зоологи и другие.

Здесь исследуют потоки и запасы углерода в почве, создают физико-математические модели процессов, связанные с природными соединениями углерода в озерно-болотных экосистемах, выявляют максимальный потенциал сельскохозяйственных культур и многое другое.

"Это большой и сложный проект. Со временем, думаю, могут подключиться и экономисты, которые рассчитают размеры эмиссии и секвестрации, соответственно определят пригодность тех или иных территорий углеродного рынка или рынка углеродных единиц", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков.

Карбоновый полигон в регионе запустили первым в России в августе 2021 года. После него в стране открылось еще 17 подобных проектов. Особенностью тюменского считается то, что он расположен возле оз. Кучак. У водоема установлено специальное оборудование – станция вихревой пульсации. Она позволяет изучать биосферно атмосферные взаимодействия. "То есть то, что и требуется, когда мы пытаемся понять роль карбоновых полигонов в круговороте парниковых газов", - пояснил Андрей Толстиков.

Площадь полигона составляет 2,32 га и охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы.

Напомним, в Тюмени стартовала первая международная карбоновая школа. 100 старшеклассников из России и мира посетят карбоновый полигон, где ознакомятся с видами почв, проведут мониторинг выброса парниковых газов, изучат потенциал экосистем в биохимических лабораториях.

Виктория Макарова