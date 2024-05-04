В селе Чебаклей Викуловского района действует лодочная переправа

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Круглые сутки ведут борьбу с паводком свердловские и югорские спасатели, рабочие дорожных служб и местные жители в с. Чебаклей Викуловского района.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 мая. Жителей заблаговременно эвакуировали с подтопляемых улиц, за порядком следят сотрудники полиции, продукты доставляют на лодках.

"Село считается ближайшей окраиной районного центра. До Викулово отсюда по дороге - рукой подать, десять минут на машине. Но сейчас населенный пункт отрезан паводком, остается лодочная переправа", - отметил губернатор.

По словам старожилов, в этих местах никогда не было такого наводнения. Уровень реки Ишим уже выше 11,5 м. Залиты огромные территории, это хорошо видно с воздуха, вода продолжает прибывать.