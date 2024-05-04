Специалист кредитования назвал влияние займов на развитие тюменского бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три фактора дальнейшего развития бизнеса при поддержке финансовых организаций в регионе назвал вице-президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Александр Расковалов.

По его данным, значительный экономический рост субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечен заемными средствами. В стране к декабрю прошлого года уровень кредитования предпринимателей превысил 150 %. В суммарном выражении речь идет о более 1 трлн 800 млрд заемных рублей. В Уральском федеральном округе наибольший объем кредитных средств пришелся на оптовую, розничную торговлю и ремонт автотранспорта. А также на строительство, научную и техническую профессиональную деятельность.

"Торговля и строительство последних лет обеспечивают высокую оборачиваемость заемного капитала. А это особенно актуально на фоне того, что в кредитных организациях пассивы сосредоточены на коротких ресурсах - накопительные счета, счета до востребования и депозиты до 1 года. В итоге мы имеем положительный результат финансирования и стремительного роста нескольких отраслей , которые можно транслировать на те компании, которые предполагают масштабировать свой бизнес", - пояснил эксперт.

В числе дальнейших шагов, которые помогут развиваться МСП при поддержке кредитных средств, он указал необходимость формирования устойчивой пассивной базы кредитных организаций и ее удлинение.

"С помощью этого кредитные организации смогут профинансировать инвестпроекты средних компаний, доля которых в сегменте МСП пока очень мала. Еще один фактор – требуется среднесрочное прогнозирование, которое опирается на какие-то ключевые показатели государственных структур и ведомств, поскольку в текущий момент горизонт планирования составляет менее шести месяцев. Очень сложно прогнозировать стоимость денег в будущем", - уточнил Александр Расковалов.

Прошлый год, по его оценке, оказался очень динамичным и успешным в сегменте кредитования.

Оксана Корнеенкова