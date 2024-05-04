Тобольские врачи спасли новорождённого из Увата

| Фото: t.me/tobrayon | Фото: t.me/tobrayon

Новорожденного из Увата спасли медики областной больницы №3 в Тобольске. В Уватской больнице, куда женщина обратилась первоначально, у нее диагностировали преждевременную отслойку плаценты. Риск потери ребёнка и матери был очень высок.

Пациентку госпитализировали для преждевременного разрешения родов. Операция прошла успешно, однако состояние новорождённого было очень тяжёлым – ему требовалась помощь в условиях перинатального центра.

Для его транспортировки в Тобольск необходимо было задействовать специалистов областной больницы № 3. Вызов из Уватской больницы поступил ночью, сообщает департамента здравоохранения Тюменской области.

В экстренном порядке была сформирована бригада из врача реаниматолога-анестезиолога, фельдшера и медицинской сестры-анастезиста. В связи с тяжёлым состоянием маленького пациента и выездом в труднодоступную территорию, было решено воспользоваться вертолётом.

Ребёнка благополучно транспортировали в перинатальный центр областной больницы, где врачи стабилизировали его состояние, провели респираторную и инфузионную терапию.

На следующий день малыш был переведён в Тюмень для дальнейшего лечения и выхаживания. Сейчас его состояние стабильно, он находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.