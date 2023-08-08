Министры, губернаторы и даже космонавт: Тюмень готовится к TNF-2023

| Фото: предоставлено пресс-службой TNF | Фото: предоставлено пресс-службой TNF

Подготовка к масштабному деловому событию – TNF-2023 – набирает обороты. Как рассказали "Тюменской линии" в оргкомитете промышленно-энергетического форума, программа уже практически сверстана, авторитетные эксперты, представители крупнейших компаний и федеральных органов власти подтвердили свое участие.

Ключевая тема TNF в этом году, как мы уже рассказывали, – обеспечение технологического суверенитета. Как перейти из догоняющей позиции в опережающую, что требуется для развития партнерств между участниками рынка, какие шаги предпринимаются для долгосрочного развития технологий – об этом речь пойдет на главной пленарной сессии, спикерами которой станут представители министерств и ведомств, топ-менеджеры корпораций, главы ключевых нефтегазовых регионов.

| Фото: предоставлено пресс-службой TNF | Фото: предоставлено пресс-службой TNF

В рамках форума состоятся уже традиционные для TNF Технологические дни – встречи разработчиков технологий и продукции для ТЭК и их потенциальных заказчиков. Такой формат взаимодействия востребован обеими сторонами, количество участников растет, поэтому организаторы продлили прием заявок до 15 августа.

Одним из ярких событий в насыщенной программе форума станет саммит HR-директоров ТЭК. Специалисты по подбору кадров соберутся на площадке TNF уже второй раз. В этом году саммит пройдет под девизом "Люди – это энергия", а мотивационным спикером будет космонавт-испытатель Александр Мисуркин. Тема его доклада – "Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности".

Для участников форума организаторы подготовили не только насыщенную деловую, но и обширную культурно-развлекательную программу: экскурсии, спортивные мероприятия, концерты. В дни TNF в Тюмени также пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Жителей и гостей города ждут театральные представления, ярмарка на пешеходной улице и фейерверк.

Светлана Шереметьева