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30 школьников из Нижнетавдинского района посетят Санкт-Петербург

Общество, 19:48 08 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нижнетавдинские школьники отправятся в поездку в Санкт-Петербург. Они победили в ежегодном конкурсе "Виват интеллект!". Путешествие стало главным призом. Помог в организации поездки депутат Госдумы Николай Брыкин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

10 августа 30 победителей конкурса, в том числе дети военнослужащих, и трое сопровождающих педагогов поедут в культурную столицу.

"Я всегда поддерживаю такие инициативы. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором мы несколько лет работаем в этом направлении. В Петербурге уже побывали ученики из Викуловского, Аромашевского, Ярковского, Упоровского районов. Региональные власти оказывают содействие в решении вопросов по сопровождению групп учеников, а я нахожу возможность для финансирования дороги, проживания, питания, экскурсий. Важный момент заключается в том, что родители не несут никаких расходов. Дети – это будущее нашего региона, страны, и мы должны им помогать, поощрять", - подчеркнул Николай Брыкин.

В Санкт-Петербурге нижнетавдинские школьники в течение недели посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Царское село, Петергоф и Кронштадт и другие знаковые места.

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# Нижнетавдинский район , Николай Брыкин , талантливые дети

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