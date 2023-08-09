В ДТП в Ишимском районе погибла жительница Омской области, трое детей госпитализированы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб, четверо, в том числе трое несовершеннолетних, травмированы в дорожной аварии на 315 км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе в ночь с 8 на 9 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, предварительно Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac, в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: мальчики 13, 14 лет и 16-летняя девочка. С различными травмами их доставили в лечебное учреждение. 57-летняя водитель Pontiac, жительница Омской области, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Во второй машине ехала семейная пара из Новосибирска. 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем, госпитализирована в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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