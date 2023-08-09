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10% проверенной в Тюменской области рыбы не соответствует нормативным требованиям

Общество, 13:42 09 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 % проб рыбы и рыбных продуктов (9 проб из 87 исследованных), взятых специалистами управления Роспотребнадзора по Тюменской области за 6 месяцев 2023 года в рамках плановых и внеплановых проверок, не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Как сообщает ведомство, пробы, исследованные по паразитологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям и содержанию антибиотиков, соответствовали нормативным требованиям.

Всего обследовано более 400 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, из них 285 предприятий общественного питания (в т. ч. в образовательных организациях), 124 предприятия продовольственной торговли. Взята 251 проба.

По всем фактам обнаружения в обороте рыбной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, управление провело комплекс мер, направленных на пресечение оборота.

В первом полугодии 2023 года специалисты управления, в т. ч. в рамках взаимодействия с УМВД России по Тюменской области по пресечению несанкционированной торговли, изъяли из оборота 270 партий рыбы и рыбных продуктов общим объемом 1 тыс. 852 кг. Основной причиной "забраковки" явилось отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.

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# проверки , рыба , Управление Роспотребнадзора

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