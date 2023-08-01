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Лекция о семейной истории состоится в Ембаевском музее

Общество, 08:56 11 августа 2023

Настя Громик | Фото: Настя Громик

Встреча с краеведом, генеалогом Фархадом Шамурадовым пройдет в Ембаевском сельском музее (ул. Советская, 81) 15 августа в 18 часов. Исследователь расскажет, откуда берет свое начало род Абдуллиных из с. Каскара и Абдуловых из с. Ембаево.

Ембаевские и Каскаринские юрты, а сейчас села Ембаево и Каскара, были дружны во все времена, поэтому и истории фамилий и их образование тесно переплетены между собой, отмечает специалист.

Составлением родословных Фархад Шамурадов занимается более шести лет, преимущественно — по Тюменской и Омской областям. За это время он составил около 300 родословных. Свое родословное древо краевед исследовал до двенадцатого поколения, куда вошли более 1 тыс. персон. Автор книг "История юрт Бегитинских", "Индери: история и родословные", "Родословная книга юрт Матмасовских".

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# Ембаево , краеведение , родословная

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