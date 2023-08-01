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В Тюмени пройдет футбольный фестиваль для юных спортсменок

Спорт, 10:58 10 августа 2023

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек "Мы в игре. Лето" пройдет в Тюмени 13 августа. Мероприятие может посетить любая девочка в возрасте от 5 до 12 лет — подготовка не имеет значения. Участие бесплатное, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Полуторачасовая программа подойдёт и девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, и, кто ещё никогда не играл в футбол. Фестиваль начнётся в 11 часов на верхнем поле стадиона "Геолог".

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# футбол

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