Рост триплоидной осины и pH почвы замеряли участники международной карбоновой школы в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост триплоидной осины, а также pH почвы и CO2 замеряли старшеклассники, участвующие в первой международной карбоновой школе в Тюмени. Мастер-классы и лекцию для 100 школьников со всей России и мира проводили бакалавры и магистры, окончившие ТюмГУ по специальностям химия, биология и экология.

На карбоновом полигоне ребят разделили на группы и провели по пяти станциям. Школьники узнали об изучении потоков парниковых газов методом турбулентных пульсаций. Им показали работу БПЛА, гидрохимические исследования и метеостанцию. Ребята измеряли высоту саженцев триплоидной осины на секвестрационной аллее. Ее университет закупил в Казани, так как этот вид растет быстрее, стремительно набирает фитомассу и интенсивно поглощает углекислый газ. Эти качества позволят ему стать важной частью будущих карбоновых ферм, создание которых запланировано на территории области.

"Прошлая группа замерила самую высокую здесь осину, получилось, что примерно за год она достигла 1,65 метра в высоту. При этом площадку заранее никак не удобряли для посадочного материала, стараясь сохранить естественные условия произрастания. Мы видим, результат положительный", - сказал лаборант-исследователь ТюмГУ Бехзодбек Рухулла угли Хабибуллаев.

По словам одного из организаторов международной карбоновой школы Марии Чекмаревой, детям также оказалось интересно измерение состава воды.

"Они спрашивали, как устроены все эти механизмы. Уточняли детали, насколько глубоко тот или иной прибор необходимо погружать в почву для того, чтобы что-то измерить. И, конечно, они задавали вопросы, насколько хорошо оплачивается такая работа", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" одна из организаторов международной карбоновой школы Мария Чекмарева.

Параллельно для ребят организовали лекцию об особенности накопления почвенного углерода в постагрогенных экосистемах.

"Тема экологии мне близка, поэтому я и решила подать заявку на проект. Здесь довольно интересная, познавательная программа. Можно познакомиться с новыми людьми, пообщаться с профессорами. За этот день я многое узнала", - поделилась участница из Тюмени Юлия Рожкова.

Первая международная карбоновая школа проходит в Тюмени до 17 августа. В ней участвуют старшеклассники из 13 регионов России, а также из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии и Сирии.

Виктория Макарова