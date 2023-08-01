Кластер нефтегазового машиностроения откроют в Тюмени в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательно-производственный кластер нефтегазового машиностроения откроют на базе Тюменского индустриального университета в 2024 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Соглашение об этом подписано в департаменте образования и науки Тюменской области 10 августа.

Подписи под документом поставили ректор вуза и пять партнеров – ведущие производственные и добывающие предприятия региона.

"У проекта есть слоган: "Ты в отличной компании". Тюменские машиностроители были первыми, все остальные, нефтяные компании подтянулись за ними, понимая значимость такой площадки и возможность коррелировать цели и задачи, технологические заявки друг другу быстро. Через вуз это всегда быстрей", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" ректор ТИУ Вероника Ефремова.

ТИУ ТИУ

Образовательно-производственную программу кластера ТИУ будет реализовывать совместно с ПАО "Тюменские моторостроители", АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Газпромнефть — Заполярье", ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект", АО "Сибирско-уральская энергетическая компания".

Перед вузом как ядром кластера стоит несколько важных стратегических целей и задач, отмечает Вероника Ефремова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это качество подготовки рабочих кадров и кадров среднего звена, ответственность за это качество. Ускорение сроков такой подготовки, что сейчас важно для вновь развивающихся индустрий. Безусловно, это рост квалификации наших педагогов. Обозначение пула партнеров, которые готовы вместе с вузом воплощать в жизнь непростой федеральный проект, участвовать в создании новых кадров для новых индустрий. Мы можем обеспечить опережающий рост кадрами", - уверена ректор.

В Тюменской области по итогам конкурсного отбора федерального проекта "Профессионалитет" будет создано три образовательно-производственных кластера. Первый – на базе Тобольского медицинского колледжа откроют 1 сентября.

Кластеры в отраслях "Машиностроение" и "Транспортная промышленность" запустят в 2024 году. Программы реализуют в рамках национального проекта "Образование".

Анжела Лебедева