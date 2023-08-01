Личный прием граждан провел в Тюмени Фуат Сафитдинов

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Глава парламента Тюменской области Фуат Сайфитдинов провёл прием граждан по личным вопросам в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В ходе встречи озвучили вопросы газификации, улучшения жилищных условий, переселения из аварийного жилья и другие. Все вопросы были разъяснены и взяты под личный контроль депутата, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

"Обращения и просьбы всегда разные, как общественно-значимого характера, так и личного. Но все без исключения - насущные и жизненные. Всегда стараюсь помочь и поддержать. Ни один из прозвучавших сегодня вопросов не останется без внимания",- сказал Фуат Сайфитдинов.

Также тюменские общественники рассказали спикеру областной думы, как продвигаются дела по увековечиванию памяти тюменца, генерал-лейтенанта, руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР Павла Фитина. В ходе разговора затронули вопрос о присвоении имени Павла Фитина воздушному судну одной из российских авиакомпаний.