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Личный прием граждан провел в Тюмени Фуат Сафитдинов

Общество, 17:15 10 августа 2023

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Глава парламента Тюменской области Фуат Сайфитдинов провёл прием граждан по личным вопросам в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В ходе встречи озвучили вопросы газификации, улучшения жилищных условий, переселения из аварийного жилья и другие. Все вопросы были разъяснены и взяты под личный контроль депутата, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

"Обращения и просьбы всегда разные, как общественно-значимого характера, так и личного. Но все без исключения - насущные и жизненные. Всегда стараюсь помочь и поддержать. Ни один из прозвучавших сегодня вопросов не останется без внимания",- сказал Фуат Сайфитдинов.

Также тюменские общественники рассказали спикеру областной думы, как продвигаются дела по увековечиванию памяти тюменца, генерал-лейтенанта, руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР Павла Фитина. В ходе разговора затронули вопрос о присвоении имени Павла Фитина воздушному судну одной из российских авиакомпаний.

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# депутат , личный прием , Фуат Сайфитдинов

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