Годовая инфляция в Тюменской области снизилась до рекордных 1,8%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекордно низкий уровень годовой инфляции зарегистрирован в Тюменской области с января по июль 2023 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года она снизилась до 1,8 %. Это меньше чем в целом по России – 5,4 %, приводит данные Росстата департамент экономики Тюменской области.

При этом регион занимает второе место среди субъектов страны с самым низким уровнем динамики сводного индекса потребительских цен. Общий уровень цен в Тюменской области в июле 2023 г. на 0,05 % ниже, чем годом ранее.

Наибольшее снижение стоимости произошло на овощи. Картофель стал дешевле на 35,6 %, свекла столовая – 35,3 %, чеснок – 20,4 %. А подорожали на 35,6 % консервы овощные для детского питания, на 5,8 % - шоколадные конфеты, на 13,6% - хлеб и хлебобулочные изделия.

Телерадиотовары стали дешевле на 22,6 %, одежда для детей школьного возраста - 20,0 %, трикотажные изделия на – 15,2 %, обувь кожаная, текстильная и комбинированная – на 18,8 %, инструменты и оборудование – на 16,6%, ковры и ковровые изделия – на 14,4%, электротовары и другие бытовые приборы – на 5,6 %, строительные материалы – на 5,9 %, легковые автомобили - на 2,5%.