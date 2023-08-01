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Житель Ялуторовска заказал в Италии более 110 граммов марихуаны

Происшествия, 16:49 11 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лет тюрьмы назначили 45-летнему жителю Ялуторовска, который заказал марихуану массой 110,43 гр. из Италии, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В январе 2021 г. обвиняемый через Интернет заказал для себя из Италии наркотическое средство каннабис. После получения международного отправления в отделении почтовой связи его задержали сотрудники Тюменской таможни. Из оборота изъяли две упаковки наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Контрабанда наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере". Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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# наркотики , Тюменская таможня

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