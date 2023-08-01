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Цех на территории тюменского завода медоборудование превратят в ивент-пространство

Общество, 17:45 11 августа 2023

Изображение: компания "Брусника" Изображение: компания "Брусника" | Фото: Изображение: компания "Брусника"

Цех на территории бывшего завода медоборудования в строящемся жилом квартале ул. Республики, 205 намерен сохранить застройщик. В отремонтированном производственном помещении в перспективе могут появиться галерея, лекторий, кинобар, кафе и магазины.

В здании во второй половине прошлого века располагалась кузница и делали комплектующих для стерилизаторов. Его планируют соединить с жилым домом и превратить в ивент-пространство.

Как поясняет пресс-служба девелопера, такой подход к интеграции памятника индустриальной эпохи в современную среду роднит тюменский проект с зарубежными. Аналогичная концепция была реализована на западе Цюриха в комплексе Puls 5. В его центре — литейный цех конца XIX века, где сегодня устраивают модные показы, выставки, ярмарки и фотосессии.

Изображение: компания "Брусника"

Напомним, в комплексе нового жилого квартала также построят школу на 1 тыс. 550 мест и три детских сада.

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