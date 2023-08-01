Тобольский "Кванториум" откроют после ремонта в сентябре

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Обновленный "Кванториум" в Тобольске откроют в сентябре. Строительные работы на объекте практически завершены.

По информации ЗапСибНефтехима, здание, построенное в 1980-х годах благодаря совместной программе органов власти и СИБУРа "Тобольск настоящий", стало суперсовременным центром дополнительного образования. Светящийся фасад, современный интерьер — это лишь начало. Директор Детского дома творчества Павел Малкин рассказал, что теперь здание станет ещё более комфортным, ведь произошло капитальное обновление всех инженерных сетей.

В "Кванториуме" появилось кондиционирование воздуха, быстрый интернет и современная пожарно-охранная сигнализация. С высокотехнологичным оборудованием станет работать ещё удобнее и безопаснее. Для удобства посетителей созданы условия записи онлайн, обеспечен доступ для людей с ОВЗ.