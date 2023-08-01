  • 11 августа 202311.08.2023пятница
  • USD97,2794
    EUR107,1563
  • В Тюмени 21..23 С 7 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменским спортсменам вручили награды Министерства спорта России

Спорт, 17:17 11 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 тюменским руководителям и работникам спортивных организаций региона вручили награды Министерства спорта РФ накануне Дня физкультурника. Еще четыре человека удостоены благодарностей губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Мы находимся в тройке лидеров среди регионов России по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Входим в пятерку лучших субъектов России в рейтинге реализации комплекса ГТО. Ежегодно у нас проводится множество соревнований и турниров самого разного уровня. Для этого есть все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой мы уделяем большое внимание", – отметил глава региона.

Кроме того, глава региона вручил удостоверения о присвоении спортивных званий 13 тюменским атлетам. В их числе – биатлонистка Анастасия Чурилова. Около четырех лет назад она приехала в Тюменскую область, привлеченная замечательными условиями для тренировок и спортивного роста. За это время девушка сумела успешно выступить на первенствах России.

"Не буду загадывать, потому что время сейчас непростое, но хотелось бы попасть на международную арену и показывать там самые высокие результаты", – поделилась она.

Губернатор поблагодарил спортсменов и их наставников за профессионализм и искреннюю любовь к выбранному делу.

"Вы действительно вкладываете в него не только свои знания, мастерство, опыт, но и душу. Без этого невозможно было бы прийти к таким спортивным достижениям, которыми по праву гордится Тюменская область. Мы и далее будем делать все необходимое для сохранения высокого престижа нашей спортивной отрасли, чтобы для еще большего количества наших земляков физкультура и спорт были нормой жизни", – подчеркнул Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Алекснадр Моор , Министерство спорта РФ , награды , спортсмены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 11.08.2023Тюменским спортсменам вручили награды Министерства спорта России
15:03 11.08.2023ХК "Рубин" сыграет с нефтекамским "Торосом"
12:58 11.08.202335 команд сыграют в баскетбол на всероссийских соревнованиях в Тюмени
08:14 11.08.2023Более 50 гонщиков покажут свое мастерство на чемпионате по автоспорту в Тюмени