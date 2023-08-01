Тюменским спортсменам вручили награды Министерства спорта России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 тюменским руководителям и работникам спортивных организаций региона вручили награды Министерства спорта РФ накануне Дня физкультурника. Еще четыре человека удостоены благодарностей губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Мы находимся в тройке лидеров среди регионов России по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Входим в пятерку лучших субъектов России в рейтинге реализации комплекса ГТО. Ежегодно у нас проводится множество соревнований и турниров самого разного уровня. Для этого есть все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой мы уделяем большое внимание", – отметил глава региона.

Кроме того, глава региона вручил удостоверения о присвоении спортивных званий 13 тюменским атлетам. В их числе – биатлонистка Анастасия Чурилова. Около четырех лет назад она приехала в Тюменскую область, привлеченная замечательными условиями для тренировок и спортивного роста. За это время девушка сумела успешно выступить на первенствах России.

"Не буду загадывать, потому что время сейчас непростое, но хотелось бы попасть на международную арену и показывать там самые высокие результаты", – поделилась она.

Губернатор поблагодарил спортсменов и их наставников за профессионализм и искреннюю любовь к выбранному делу.

"Вы действительно вкладываете в него не только свои знания, мастерство, опыт, но и душу. Без этого невозможно было бы прийти к таким спортивным достижениям, которыми по праву гордится Тюменская область. Мы и далее будем делать все необходимое для сохранения высокого престижа нашей спортивной отрасли, чтобы для еще большего количества наших земляков физкультура и спорт были нормой жизни", – подчеркнул Александр Моор.