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Производителям из Тюменской области помогут выйти на зарубежные рынки

Экономика, 18:00 11 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционное агентство Тюменской области и Ассоциация экспортеров и импортеров подписали соглашение о сотрудничестве на международном бизнес-форуме СУП, который стартовал 11 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы видим большой интерес компаний к экспортной деятельности, которые ранее не занимались этим. Среди них производители продуктов питания, безалкогольных напитков , пищевых добавок для молочной отрасли, образовательные наборы по робототехнике, IT-компании. Специалисты нашего центра проконсультируют, организуют участие в бизнес-миссии и помогут выйти на зарубежные рынки", - сказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

Более 300 предприятий региона сегодня экспортируют продукцию в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы. Отдельные компании поставляют товары в Северную Америку.

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# импорт , инвестиционное агентство Тюменской области , экспортеры

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