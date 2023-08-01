Мастер-классы, выставка и концерт ждут тюменцев на празднике "Ремесленные ряды"

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Праздник ручной работы и креативности "Ремесленные ряды" пройдет на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 20 августа. Гостей мероприятия ждут мастер-классы, выставка-ярмарка и концертная программа, сообщают организаторы.

Участники праздника представят широкий спектр ремесленных направлений: ткачество, кружевоплетение, авторская керамика, плетение из рогоза, плетение из бисера, изделия из металла, дерева, кожи. Желающие могут принять участие в мастер-классах и создать собственное изделие под руководством опытных мастеров. Также пройдет выставка-ярмарка, где каждый посетитель сможет приобрести изделия ручной работы.

Для гостей мероприятия организуют интерактивную концертную программу. Начало праздника в 12 часов.