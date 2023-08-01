Жители Тюменской области предпочитают сберегать: в Сбере фиксируют рост объема рублевых вложений

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Портфель рублевых пассивов жителей Тюмени и юга Тюменской области в Сбере составил около 94 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%. Доля сбережений в валюте в общем объёме привлеченных средств физических лиц остается неизменной и составляет 7%.

"Наиболее востребованными инструментами сбережения у наших клиентов остаются краткосрочные и среднесрочные вклады в рублях. Доля таких вкладов в портфеле Уральского банка Сбербанка составляет 60%. При этом более половины клиентов открывают вклады дистанционно через мобильное приложение СберБанк Онлайн", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По словам заместителя управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александра Исаева, в первом полугодии 2023 года клиенты Западно-Сибирского отделения Сбербанка подавляющую часть своих накоплений инвестировали в рублевые вклады.

"По сравнению с прошлым годом доля сбережений в валюте в общем объёме привлеченных средств физлиц осталась практически неизменной. Среди клиентов наблюдается интерес к юаням, однако в общем объеме валютных вкладов доллар США и евро по-прежнему остаются самыми популярными валютами", - сообщил он.

С 24 июля Сбер повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним достигла 10% годовых — она доступна клиентам, которые открывают вклад "Лучший %" на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.

С 1 августа банк предложил своим клиентам вклады "Лучший % Зарплатный" и "Накопительный счёт Зарплатный" с повышенной доходностью до 10% и 7% годовых соответственно. Премиальным клиентам теперь доступен вклад "Лучший % Премьер" с максимальной ставкой 10% и повышенными на 0,2 п.п. ставками на сроках год и меньше. Воспользоваться выгодными накопительными продуктами могут зарплатные клиенты банка и клиенты с пакетом "СберПремьер".

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