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Из-за смертельного ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск введено реверсивное движение

Происшествия, 14:36 14 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе 14 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 13 часов на 419-м км автодороги столкнулись и загорелись три легковых автомобиля. По предварительным данным, четыре человека получили травмы.

Движение на данном участке трассы частично ограничено. На месте ДТП работают наряды ДПС, которые регулируют движение транспорта по одной полосе в реверсивном порядке.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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