В День Тюменской области Александр Моор вручил землякам награды за труд

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

46 тюменцам вручил награды за труд глава региона Александр Моор в День Тюменской области.

Открывая торжественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, поощрений президента России, региональных наград, приуроченную ко Дню Тюменской области, Александр Моор отметил, что область меняется на глазах благодаря всем землякам, кто добросовестно трудится и стремится принести пользу стране и региону.

"Во многих сферах нашей жизни происходят позитивные изменения, благодаря которым Тюменская область входит в число лучших в России. Сегодня мы - одни из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, по индексу качества городской среды и качества жизни, вводу жилья и качеству дорог, а также в цифровизации и ряду направлений в сельском хозяйстве", - сказал губернатор, приветствуя награжденных.

Успехи региона отмечены на самом высоком уровне, напомнил Александр Моор. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Тюменской области наблюдается стабильный рост численности постоянного населения и немногие регионы достигли такого показателя.

Наград удостоены 46 тюменцев - медицинские работники, педагоги, геологи, строители, журналисты, специалисты в сфере ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, топливно-энергетического комплекса и ряда других отраслей, представители общественных организаций. В числе награжденных - житель Тобольского района Эдуард Саитов, который спас из огня двух человек. Он удостоен регионального знака отличия "За мужественный поступок".

Губернатор тепло поздравил собравшихся с Днем Тюменской области и поблагодарил земляков за верность выбранной профессии, самоотдачу, добросовестный труд, за инициативу и активную гражданскую позицию.

"Ваш успех, ваши достижения, ваша жизнь – еще одно доказательство тезиса, что люди – главная ценность региона. Пусть наша любимая Тюменская область и дальше развивается и процветает, а все планы и идеи обязательно воплотятся в реальность", - подчеркнул, обращаясь к награжденным, Александр Моор.

Евгений Бабенко