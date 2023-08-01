В Ишимском районе владелец агрессивной собаки заплатит соседу 150 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 тыс. рублей заплатит соседу владелец собаки из Ишимского района. Из-за укуса мужчина лишился ногтевой пластины и получил открытый перелом ногтевой фаланги, сообщает прокуратура Тюменской области.

Районный суд установил, что в декабре 2022 года ишимца укусила за руку соседская собака породы акита. Он обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда.

По итогам рассмотрения дела заявление было удовлетворено частично, с соседа взыскана компенсация в размере 75 тыс. рублей. С этим не согласились истец и прокурор.

Дело рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда. Решение районного суда было изменено и размер компенсации увеличен до 150 тыс. рублей.