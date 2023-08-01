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Житель Казани с поддельным паспортом оформил в Тюмени кредиты на 750 тысяч рублей

Происшествия, 18:27 14 августа 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полтора года колонии назначил Центральный районный суд Тюмени жителю Казани за мошенничество. Установлено, что с использованием поддельного паспорта он получал в банках Тюмени кредиты и оформлял кредитные кары.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, банковским организациям был причинен ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей. Потребительские кредиты злоумышленнику выдавали для приобретения ноутбука, мобильных телефонов и аксессуаров и т. п.

Уголовное дело в отношении сообщника, предоставившего подсудимому поддельный паспорт, вынесено в отдельное производство.

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# банки , мошенники , суд

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