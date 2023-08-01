День археолога отмечают в России 15 августа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 августа - неофициальный профессиональный праздник археологов. Праздник в разгар археологического сезона – дело необычное, и существует ряд легенд о том, как это могло получиться. Академик РАН Валентин Янин рассказывал, что появление такого праздника связано с шуткой археологов. Во время Новгородской археологической экспедиции студенты решили устроить праздник и придумали повод – день рождения коня Александра Македонского Буцефала. Так они получили свой выходной. Со временем причина забылась, и праздник превратился в День археолога.

Похожую историю рассказывают археологи, раскапывавшие селение "Старая Ладога". Чтобы получить выходной, они объявили 15 августа Днем археолога и даже разослали поздравительные открытки в соседние экспедиции, чтобы убедить начальника, что это официальная дата.

Согласно третьей версии, праздник возник, благодаря одному из ведущих специалистов по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы Татьяне Пассек, которая отмечала свой день рождения 15 августа.

Как бы там ни было, праздник людей, которые открывают миру уникальные памятники истории и археологии, отмечают 15 августа. Немало таких археологических находок в регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства президента.

В Тюменской области, рядом с селом Мичурино, найдены артефакты XIV – XVI веков нашей эры. Раньше на этой территории жили тюркские племена. Памятников такого масштаба в Тюменской области всего три.

В ХМАО- Югре на раскопках городища Шеркалы-1" найдены предметы XII-XIV веков. Сохранившиеся в жилищах печи указывают на связь между городищем и землями Новгородской области.

Ямальского мамонтенка Любу нашел местный житель на реке Юрибей на Гыдане. Это совсем маленький мамонтенок: 90 см в высоту и 130 см в длину. Животное пролежало в вечной мерзлоте более 40 тысяч лет и отлично сохранилось.

Шигирскому идолу, найденному на торфянике в 80 километрах от Екатеринбурга, почти 12 тысяч лет. Это самая древняя деревянная скульптура в мире. Он старше египетских пирамид и не имеет аналогов в мире.

В Челябинской области археологи нашли кости древнего носорога Мерка. Их возраст - около 120 тысяч лет. Ранее считалось, что носороги Мерка обитали только на территории Европы.

На берегу реки Алабуга в Курганской области было обнаружено захоронение IV-III вв до н. э. Его ближайшие аналоги находили только на юге Челябинской области, в Оренбуржье, Северном Казахстане.