Карантин по бешенству отменили в селе Афонькино Казанского района
Общество, 19:20 15 августа 2023
| Фото: управление ветеринарии Тюменской области
Карантин по бешенству животных отменили в селе Афонькино Казанского района. Ограничительные мероприятия упраздняются с 15 августа, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.
В населенном пункте проведен полный комплекс мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.
Напомним, карантин в селе ввели 28 июня, когда в пробах погибшей лисицы был обнаружен вирус бешенства.