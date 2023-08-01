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Карантин по бешенству отменили в селе Афонькино Казанского района

Общество, 19:20 15 августа 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных отменили в селе Афонькино Казанского района. Ограничительные мероприятия упраздняются с 15 августа, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

В населенном пункте проведен полный комплекс мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

Напомним, карантин в селе ввели 28 июня, когда в пробах погибшей лисицы был обнаружен вирус бешенства.

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# бешенство , Казанский район

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