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Больше всего кредитов оформляют жители Тюменской области от 30 до 40 лет

Экономика, 17:38 16 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше всего кредитов оформляют жители Тюменской области от 30 до 40 лет. На их долю приходится 29 % общего объема займов. Но за первые шесть месяцев 2023 году в этой исторически самой массовой группе заемщиков отмечено уменьшение на 0,7 процентных пункта, приводят данные аналитики Национального бюро кредитных историй.

На эту же величину сократилась и доля пользователей кредитами среди жителей старше 60 лет – до 13,7 %.

Вместе с тем, более всего в структуре заемщиков увеличилась доля граждан моложе 30 лет. Рост составил на 1,2 процентного пункта, и достигла 17,7 %. В половину меньше - на 0,6 процентных пункта стали больше кредитоваться жители региона от 40 до 50 лет – до 24 %.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что рост молодежи в числе заемщиков связан с технологичностью процесса кредитования.

"Например, все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества", - подчеркнул эксперт.

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