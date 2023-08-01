Парад молодых сотрудников ТЭК пройдет на TNF-2023

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Парад молодых сотрудников ТЭК пройдет на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2023 во время молодежного трека 18 сентября. В этот день гостей ждет торжественное открытие форума, лекторий с участием космонавта.

116 космонавт России, Герой РФ Александр Мисуркин прочтет лекцию "Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности". Состоится презентация продуктов креативных индустрий для предприятий энергетического сектора. Свои проекты представят специалисты из отраслей медиа, дизайна, легкой промышленности, информационных технологий и организации мероприятий. Вечером писатель Александр Цыпкин прведет автограф-сессию.

Вводный день форума — это возможность отдохнуть от рабочей суеты, завести новые полезные контакты и поближе познакомиться с гостеприимным городом, отмечают организаторы.

Программа Промышленно-энергетического форума TNF доступна на сайте.